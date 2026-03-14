Вашингтон оголосив нагороду у $10 млн за лідерів Ірану

Програму винагород оголосив Держдеп США.

Уряд США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових керівників Ірану, зокрема нового верховного лідера Моджтаба Хаменеї.

Про це йдеться в оголошенні Державного департаменту США Rewards for Justice.

Програма передбачає винагороду за дані про низку іранських високопосадовців. Серед них - заступник начальника штабу верховного лідера Алі Ашгар Хеджазі, військовий радник Ях’я Рахім Сафаві, радник Алі Ларіджані, міністр внутрішніх справ Ескандар Момені та міністр розвідки Есмаїл Хатіб.

Також США шукають інформацію про кількох неназваних представників Корпус вартових Ісламської революції.

У повідомленні зазначається, що інформатори можуть отримати не лише грошову винагороду, а й можливість переїзду до безпечного місця.

Оголошення з’явилося на тлі продовження військової кампанії США та Ізраїль проти Ірану після загибелі колишнього верховного лідера Алі Хаменеї та інших іранських посадовців.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США "повністю знищують" режим Ірану та анонсував нові удари. Глава Пентагон Піт Гегсет також заявив, що військовий потенціал Ірану значно ослаб після серії атак.