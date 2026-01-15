Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері

15 січня 2026, 08:07
Скриншот з відео
Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг.
У Львові під час російської атаки дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Степанові Бандері.
 
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
 
"Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше", — зазначив посадовець.  
 
За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях. 
 
"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова. 
 
Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.

 

