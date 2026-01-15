росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері

Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг.

У Львові під час російської атаки дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Степанові Бандері.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше", — зазначив посадовець.

За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях.