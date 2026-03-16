Операція США та Ізраїлю проти Ірану може затягнутися до вересня – Axios

16 березня 2026, 19:36
Операція США та Ізраїлю проти Ірану може затягнутися до вересня – Axios
Axios зазначає, що Трамп звик робити те, що йому заманеться, а потім швидко імпровізувати, якщо справи йдуть не так.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану, яку планували лише на кілька тижнів, може затягнутися до вересня.

Про це кажуть джерела Axios.

Спершу очікувалось, що операція протриває 4—6 тижнів — тобто щонайдовше до 1 квітня. Однак тепер Вашингтон і його союзники прогнозують набагато триваліші терміни, навіть за умови, що інтенсивність конфлікту спаде.

Axios зазначає, що Трамп звик робити те, що йому заманеться, а потім швидко імпровізувати, якщо справи йдуть не так. Але цього разу в декого з його найближчого оточення виникло відчуття, яке один чиновник назвав "розкаянням покупця" — дедалі сильніші побоювання, що напад на Іран був помилкою.

За словами джерел, Трамп сильно переоцінив свої можливості повалити іранський режим без залучення наземних військ.

Тим часом представники Ірану як приватно, так і публічно, чітко дали зрозуміти, що навіть якщо Трамп вирішить припинити війну, вони можуть продовжувати обстріли, доки не отримають гарантій, що це справді кінець війни, а не просто тимчасове припинення вогню.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.

