ЄС попереджає про екологічну загрозу через пошкоджений російський танкер у Середземному морі

Італія, Франція та ще сім країн Європейського Союзу звернулися до Європейської комісії з попередженням про можливу екологічну катастрофу через пошкоджений російський танкер зі зрідженим природним газом, який дрейфує у Середземному морі.

Про це повідомляє Reuters.

У листі до Єврокомісії зазначається, що технічний стан судна разом із небезпечним вантажем створює серйозну загрозу для довкілля. Автори звернення наголосили, що ситуація може призвести до масштабної екологічної катастрофи в морському просторі Європейського Союзу.

"Небезпечний стан судна в поєднанні з характером його спеціалізованого вантажу створює безпосередню та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи в самому серці морського простору Союзу", — йдеться у документі.

У зв’язку з цим країни закликали Європейську комісію негайно вжити заходів для врегулювання ситуації.

За даними Міністерства транспорту росії, танкер "Арктик Метагаз", який перевозив зріджений природний газ із арктичного порту Мурманська, на початку березня нібито зазнав атаки українських морських дронів, запущених з узбережжя Лівії. Україна не брала на себе відповідальність за цей інцидент.

Раніше, 3 березня, у Середземному морі загорівся російський танкер "Арктик Метагаз", що перевозив зріджений природний газ. За даними медіа, пожежа могла виникнути після атаки морського дрона, однак офіційного підтвердження цьому немає. На момент інциденту судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, проходило поблизу узбережжя Мальти.