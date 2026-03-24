Стартапи та швидкість інновацій дають Україні ключову перевагу у війні – Bloomberg

Україна утримує свої позиції у війні проти росії не лише завдяки дронам і розвитку штучного інтелекту, а й через швидкість інновацій і активну роль стартапів. Саме це стає вирішальним фактором сучасного поля бою.

Про це пише оглядачка Bloomberg Пармі Олсон.

За її словами, ключова перевага України полягає не в окремих технологіях, а у здатності швидко розробляти й адаптувати рішення. У сучасній війні цикл між появою нової моделі безпілотника та створенням засобів протидії може тривати лише кілька тижнів.

На відміну від цього, навіть високотехнологічні військові операції США традиційно спираються на дорогі системи, такі як винищувачі F-35 та комплекси Patriot, що коштують сотні мільйонів доларів.

Водночас, як зазначається у матеріалі, противники США, зокрема Іран, починають переймати український підхід — використання дешевих безпілотників, швидких розробок і гнучкої тактики.

Важливу роль у цьому відіграє українська платформа Brave1 — своєрідний маркетплейс для військових, де представлені сотні розробок від понад 600 виробників. Підрозділи отримують бали за знищення ворожої техніки та можуть обмінювати їх на необхідне обладнання.

Такий підхід уже починають переймати і США. Американське військове керівництво планує до кінця 2026 року забезпечити всі підрозділи армії ударними безпілотниками та створює власні аналоги українських рішень.

Водночас, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Пентагон поки що не повністю використовує потенціал комерційного сектору через складні правила та бюджетні обмеження.

Таким чином, досвід України демонструє: у сучасній війні перемагає не лише технологія, а й швидкість її впровадження.