Війна на Близькому Сході грає на руку кремлю – The Telegraph

16 березня 2026, 14:55
Фото: Reuters
Російська скарбниця поповнюватиметься за рахунок продажу нафти.
Захід не може залишити без уваги скрутне становище України на тлі війни на Близькому Сході. В іншому разі головним бенефіціаром конфлікту в Ірані може виявитися кремль.
 
Про це йдеться в редакційній колонці британського видання The Telegraph.
 
Лише кілька тижнів тому НАТО вшанувало четверту річницю російського вторгнення в Україну, заявивши про свою солідарність і допомогу. Сьогодні, коли в Перській затоці почалася війна, Україна ризикує залишитися забутою.
 
Київ спостерігає, як сучасна зброя, яку він міг використовувати проти росіян, використовується проти дешевих іранських безпілотників на Близькому Сході, а ціни на нафту своїм зростанням посилюють позиції супротивника. У свою чергу Америка, з метою зменшити наслідки від закриття Ормузької протоки, послаблює санкції, які раніше не дозволяли росії вільно торгувати своєю нафтою.
 
Російська скарбниця поповнюватиметься за рахунок продажу нафти, тоді як США вичерпують свої запаси озброєння. Хоча військова допомога з Вашингтона припинилася, у НАТО, принаймні, була можливість закупити американську зброю для підтримки Києва. Тепер ця можливість виключена, пише видання.
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об'єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
