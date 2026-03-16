Війна на Близькому Сході грає на руку кремлю – The Telegraph

Захід не може залишити без уваги скрутне становище України на тлі війни на Близькому Сході. В іншому разі головним бенефіціаром конфлікту в Ірані може виявитися кремль.

Про це йдеться в редакційній колонці британського видання The Telegraph.

Лише кілька тижнів тому НАТО вшанувало четверту річницю російського вторгнення в Україну, заявивши про свою солідарність і допомогу. Сьогодні, коли в Перській затоці почалася війна, Україна ризикує залишитися забутою.

Київ спостерігає, як сучасна зброя, яку він міг використовувати проти росіян, використовується проти дешевих іранських безпілотників на Близькому Сході, а ціни на нафту своїм зростанням посилюють позиції супротивника. У свою чергу Америка, з метою зменшити наслідки від закриття Ормузької протоки, послаблює санкції, які раніше не дозволяли росії вільно торгувати своєю нафтою.

Російська скарбниця поповнюватиметься за рахунок продажу нафти, тоді як США вичерпують свої запаси озброєння. Хоча військова допомога з Вашингтона припинилася, у НАТО, принаймні, була можливість закупити американську зброю для підтримки Києва. Тепер ця можливість виключена, пише видання.