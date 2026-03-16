Україна та Румунія ведуть переговори про розробку великого газового родовища

НАК "Нафтогаз Україна" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо розробки нового газового родовища у Чорному морі.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, "Нафтогаз" виявив "значні" запаси газу на шельфі Чорного моря ще до повномасштабного вторгнення росії в 2022 році. Зазначається, що переговори перебувають на ранній стадії, і розробка родовища може розпочатися лише після закінчення війни.

Джерела видання не вказали обсяг запасів газу на момент відкриття, але одне з них назвало його "одним із найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні", де Румунія та Туреччина вже розробляють власні родовища.

"Проте це відкриття родовища газу може в кінцевому підсумку сприяти зміцненню енергетичної безпеки Європи в умовах розриву зв’язків з Росією, водночас підкреслюючи потенціал Чорного моря для подальших відкриттів", - зазначають журналісти.

Компанія OMV Petrom, контрольний пакет якої належить австрійській OMV, веде розвідку на родовищі "Хан Аспарух" у Чорному морі біля узбережжя Болгарії. У Румунії компанія розробляє родовище Neptun Deep у партнерстві з державною газовидобувною компанією Romgaz. Очікується, що видобуток там розпочнеться у 2027 році – це дозволить подвоїти виробництво газу в країні та зробить її чистим експортером.