Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина припинила дію договору про аварійну електроенергетичну допомогу Україні

16 березня 2026, 21:02
Словаччина припинила дію договору про аварійну електроенергетичну допомогу Україні
Договірні умови остаточно припинять діяти у травні цього року.

В "Укренерго" повідомили про те, що словацька компанія SEPS надіслала офіційного листа щодо розірвання в односторонньому порядку Договору про взаємне надання аварійної електроенергетичної допомоги.

У компанії не пояснили причини скасування договору.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", – зазначили у компанії.

В "Укренерго" нагадали, що востаннє енергетична допомога з боку Словаччини надавалась у січні. Тож на споживачів це ніяк не вплине.

Водночас імпорт електроенергії зі Словаччини до України надалі здійснюватиметься відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

енергетикаСловаччинадопомога Україні

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється