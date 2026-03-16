Словаччина припинила дію договору про аварійну електроенергетичну допомогу Україні

Договірні умови остаточно припинять діяти у травні цього року.

В "Укренерго" повідомили про те, що словацька компанія SEPS надіслала офіційного листа щодо розірвання в односторонньому порядку Договору про взаємне надання аварійної електроенергетичної допомоги.

У компанії не пояснили причини скасування договору.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", – зазначили у компанії.

В "Укренерго" нагадали, що востаннє енергетична допомога з боку Словаччини надавалась у січні. Тож на споживачів це ніяк не вплине.

Водночас імпорт електроенергії зі Словаччини до України надалі здійснюватиметься відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.