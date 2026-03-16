НАТО планує посилити протиракетну оборону в Туреччині через загрозу з боку Ірану

16 березня 2026, 19:04
НАТО планує посилити протиракетну оборону в Туреччині через загрозу з боку Ірану
Альянс уже розгорнув батарею на сході Туреччини для захисту радіолокаційної станції раннього попередження, яка використовується для відстеження ракет на території Близького Сходу.

НАТО розглядає можливість подальшого посилення своїх сил протиракетної оборони в Туреччині з метою протидії загрозам з боку сусіднього Ірану.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел.

Альянс уже розгорнув батарею на сході Туреччини для захисту радіолокаційної станції раннього попередження, яка використовується для відстеження ракет на території Близького Сходу.

Зараз НАТО розглядає можливість відправки ще однієї системи протиракетної оборони Patriot для підкріплення авіабази, де дислокуються американські війська, повідомив один із співрозмовників.

За словами цих джерел, американський радар AN/TPY-2 у місті Куречик на сході Туреччини, який є однією з систем раннього попередження, розташованих найближче до Ірану, ймовірно, став основною ціллю принаймні однієї з випущених ракет.

Ще однією потенційною ціллю є південна турецька авіабаза Інджирлік, на якій дислокуються сили НАТО, зокрема сотні американських військовослужбовців.

Співрозмовник агентства з НАТО дав зрозуміти, що Альянс продовжуватиме адаптуватися до загроз.

За словами одного зі співрозмовників, Альянс може розгорнути одну батарею PAC-3 на Інджирліку, де вже понад десять років дислокується іспанський перехоплювач PAC-2.

Системи PAC-2 призначені для боротьби з літаками та крилатими ракетами і можуть виявитися неспроможними перехоплювати балістичні ракети, зазначили вони.

Нагадаємо, міністерство оборони Туреччини заявило 10 березня, що американська система протиповітряної оборони Patriot була розгорнута в південно-східній провінції в рамках "посилених заходів протиповітряної та протиракетної" оборони НАТО.

