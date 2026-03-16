Фіцо заявив, що ЄС не має ставити інтереси України понад Словаччину та Угорщину

За словами прем’єра, Словаччина очікує, що інституції ЄС чинитимуть тиск на українське керівництво для відновлення поставок російської нафти.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейський Союз не може ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини та Угорщини.

Про це він повідомив у соцмережі Х після 45-хвилинної розмови з головою Європейської ради Антоніу Коштою у понеділок, 16 березня.

Фіцо подякував Кошті за те, що значна частина розмови була присвячена питанню відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" на території України. Він наголосив, що уряд Словаччини не може погодитися з "одностороннім і шкідливим кроком, зробленим президентом України" щодо зупинки транзиту нафти.

За словами прем’єра, Словаччина очікує, що інституції ЄС чинитимуть тиск на українське керівництво для відновлення поставок російської нафти, на які країна має право до кінця 2027 року.

Фіцо також висловив незадоволення тим, що Європейська комісія досі не надала конкретних пропозицій щодо зниження цін на електроенергію, незважаючи на численні звернення прем’єр-міністрів та глав держав ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, на його думку, підтримка України з боку європейських країн нібито перешкоджає завершенню війни.