У росії горять Афіпський НПЗ і порт

Пожежі на НПЗ та в порту, є поранені.

У ніч на суботу дрони атакували об’єкти інфраструктури в Краснодарський край рф. Внаслідок ударів виникли пожежі на Афіпський нафтопереробний завод та у порту порт Кавказ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами місцевих жителів, вибухи почалися близько першої години ночі і тривали кілька хвиль.

У регіональному оперативному штабі заявили, що на Афіпському НПЗ у Сіверському районі загорілися технічні установки. Пожежні служби працюють над ліквідацією займання.

Аналітики OSINT-проєкту КіберБорошно після аналізу відео заявили про ураження технологічної установки АТ-22/4 на підприємстві.

Також під удар потрапив порт "Кавказ" у Темрюкський район. За даними місцевої влади, безпілотники пошкодили судно та спричинили пожежу на причальному комплексі. Унаслідок атаки троє людей дістали поранення.

Афіпський НПЗ раніше вже неодноразово ставав ціллю атак дронів. Підприємство вважається важливим для забезпечення паливом російських військ.