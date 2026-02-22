У Львові поліція затримала ймовірну виконавицю терактів

Деталі її причетності до теракту уточнюються.

У Львові правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибуху, що стався в ніч на 22 лютого та кваліфікований як теракт. Про це повідомив голова Ігор Клименко, передає Суспільне. Деталі причетності затриманої до організації вибухів наразі уточнюються.

За даними Національна поліція України, підриви сталися поблизу житлових будинків на вулиці Данилишина у Львові. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину. Перший екіпаж патрульної поліції потрапив під вибух, згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

Внаслідок інциденту загинула 23-річна патрульна поліціянтка, ще 25 осіб отримали поранення, серед них — неповнолітній. Попередньо встановлено, що спрацювали саморобні вибухові пристрої.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт із тяжкими наслідками).

Нагадаємо, що сьогодні вночі стався теракт у Львові.