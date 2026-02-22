Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Львові поліція затримала ймовірну виконавицю терактів

22 лютого 2026, 11:03
У Львові поліція затримала ймовірну виконавицю терактів
Фото: з вільних джерел
Деталі її причетності до теракту уточнюються.

У Львові правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибуху, що стався в ніч на 22 лютого та кваліфікований як теракт. Про це повідомив голова Ігор Клименко, передає Суспільне. Деталі причетності затриманої до організації вибухів наразі уточнюються.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. 

За даними Національна поліція України, підриви сталися поблизу житлових будинків на вулиці Данилишина у Львові. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину. Перший екіпаж патрульної поліції потрапив під вибух, згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

Внаслідок інциденту загинула 23-річна патрульна поліціянтка, ще 25 осіб отримали поранення, серед них — неповнолітній. Попередньо встановлено, що спрацювали саморобні вибухові пристрої.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт із тяжкими наслідками).

Нагадаємо, що сьогодні вночі стався теракт у Львові.

 

Львівтеракт

Останні матеріали

Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється