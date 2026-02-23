Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Миколаєві на АЗС стався вибух: поранено поліцейських (оновлено)

23 лютого 2026, 19:32
У Миколаєві на АЗС стався вибух: поранено поліцейських (оновлено)
джерело t.me/UA_National_Police
Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Увечері 23 лютого у Миколаєві на території закинутої автозаправки стався вибух. Внаслідок цього постраждали семеро працівників Управління патрульної поліції.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, о 18:10 поліціянти приїхали на перезмінку та припаркували свої авто на території непрацюючої АЗС. Саме тоді пролунав вибух.

Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", — підкреслив Вигівський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибух у Миколаєві. Він зазначив, що перевіряється версія щодо теракту. 

"Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві… З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", — написав Зеленський.

Нагадаємо, у Львові внаслідок двох вибухів загинула 23-річна патрульна поліцейська, ще 24 людини отримали поранення. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт і продовжують розслідування, встановлюючи всіх причетних до організації вибухів.

Більше публікацій

