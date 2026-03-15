Трамп пояснив послаблення санкцій проти російської нафти

15 березня 2026, 08:59
Президент США вкотре розкритикував Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив тимчасово послабити частину санкцій проти російської нафти через різке зростання світових цін. За його словами, важливо, щоб нафта залишалася доступною для всього світу.ʼ

Про це йдеться в інтерв’ю для NBS News. 

"Санкції, запроваджені після вторгнення росії в Україну 2022 року, повернуться, щойно криза закінчиться", — зауважив Трамп. 

У виданні також зазначають, що під час запитання про критику з боку частини іноземних лідерів через скасування санкцій Трамп прямо на це не відповів. Натомість він розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що здивований його небажанням укладати "мирну угоду". 

Американський лідер зокрема сказав, що Зеленському варто погодитися на домовленість, адже, за його словами, російський диктатор владімір путін готовий до угоди. Трамп додав, що з українським президентом домовитися значно складніше.

Нагадаємо, Трамп повідомляв, що Сполучені Штати тимчасово послаблюють частину санкцій, пов’язаних із торгівлею нафтою, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії через конфлікт навколо Ірану. 

Зеленський також заявляв, що навіть тимчасове послаблення обмежень на закупівлю російської нафти матиме негативні наслідки, зокрема і для США, адже москва допомагає Тегерану дронами. Він наголошував, що скасовувати санкції, якщо після цього по тобі летітиме ще більше дронів, неправильно.

"Знаття санкцій призведе у будь-якому разу до посилення позицій росії. Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю і все це потім летить проти нас. Ми чуємо сигнали, що це для стабілізації ситуації, але логіка є зовсім інша – росія витрачає ці гроші на дрони, які б’ють по нас, і як ми зараз бачимо з доповідей розвідок, ці ж дрони застосовуються і проти сусідів Ірану і європейців та американців, чиї бази там розташовані", - сказав президент.

