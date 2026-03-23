Віткофф і Умєров повідомили про прогрес на переговорах у Флориді

Українська та американська команди обговорили ключові питання безпеки та гуманітарної допомоги, готуючись до майбутніх тристоронніх переговорів.

Другий день переговорів між США та Україною, який відбувся 22 березня у Флориді, зосереджувався на гарантіях безпеки для Києва та гуманітарних аспектах завершення війни, повідомили учасники зустрічей.

Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров, та спецпредставник президента США Стів Віткофф розповіли про прогрес у узгодженні позицій у соцмережі X (Twitter).

Від України участь у зустрічах брали також очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Американську сторону представляли Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Представники РФ участі в раунді не брали.

За словами Умєрова, переговори були сфокусовані на безпекових гарантіях і гуманітарному треку, зокрема обміні та поверненні українських громадян. Секретар РНБО відзначив "просування в узгодженні позицій та звуження кола невирішених питань", яке дозволить перейти до наступного етапу переговорів.

Спецпредставник Віткофф підтвердив конструктивність зустрічей і наголосив, що обговорювалися ключові питання стійкої та надійної системи безпеки для України, а також гуманітарні заходи у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що одне з завдань цих раундів - підготовка до тристоронніх переговорів, робота над двосторонніми документами для завершення війни, забезпечення гарантій безпеки та відновлення України.

Крім того, на порядку денному були питання продовження дії програми PURL щодо закупівлі озброєння та українсько-американської угоди щодо безпілотних літальних апаратів.