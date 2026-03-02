Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія залучить українських експертів для протидії іранським дронам

02 березня 2026, 10:39
Британія залучить українських експертів для протидії іранським дронам
Фото: Getty Images
Також Лондон надав свої військові бази у регіоні для США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що міжнародні партнери долучать експертів із України, аби допомогти країнам Перської затоки збивати іранські безпілотники, які їх атакують.

Про це він сказав у зверненні до нації, описуючи ситуацію на Близькому Сході.

"Я хочу чітко заявити, що ми всі пам'ятаємо помилки Іраку і винесли з них уроки", — зазначив Стармер.

Він зауважив, що Лондон не братиме участі в ударах по Ірану, але підтримуватиме оборонні дії союзників. За його словами, британські літаки вже задіювали у відбитті іранських атак у регіоні.

Окрім того, Стармер розповів, що Велика Британія надає свої військові бази Сполученим Штатам для потреб колективної оборони.

"Це відповідає міжнародному праву. Іран проводить стратегію "випаленої землі", тому ми підтримуємо колективну самооборону наших союзників і нашого народу в регіоні, бо це наш обов'язок перед британським народом. Це найкращий спосіб усунути загрозу і запобігти подальшому загостренню ситуації", — підсумував політик.

Нагадаємо, британська військова база на Кіпрі "Акротірі", яка є найбільшою базою ВПС Великої Британії за межами країни, потрапила під удар безпілотника пізно ввечері 1 березня. 

війнабезпілотникиБританіяКір Стармер

