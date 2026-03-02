Скандал на Паралімпіаді: Україні не дозволили форму з мапою країни

Українську збірну не допустили до церемонії у формі з зображенням цілісної мапи держави, визнавши дизайн "політичним".

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив українській збірній використовувати парадну форму для зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо через зображення мапи України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Про це заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

За його словами, символічну форму розробив український дизайнер Віктор Анісімов. Центральним елементом була мапа цілісної України як нагадування про її територіальну цілісність.

Втім у МПК визнали такий дизайн «політичним» і заявили, що не допустять виходу команди в цьому екіпіруванні.

Сушкевич зазначив, що українській стороні довелося терміново виготовляти новий варіант форми та доправляти його до Італії, де вже перебуває команда. За його словами, ситуація свідчить про ускладнення позицій України в міжнародних спортивних структурах.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня.

Україну представлятимуть 35 спортсменів, що стане найбільшим складом в історії національної паралімпійської збірної.

Нагадаємо, під час зимових Олімпійських ігор цього року українця Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам'яті".