Трамп про Україну: "США роблять усе можливе, щоб зупинити кровопролиття"

25 лютого 2026, 10:32
Трамп про Україну:
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
За його словами, у США наполегливо працюють над припиненням війни між росією та Україною.

Президент Дональд Трамп заявив, що США «наполегливо працюють» над припиненням російсько-української війни. 

Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу. 

Трамп вкотре повторив, що "цієї війни не трапилося б", якби він був президентом на той час, і підкреслив масштаб жертв.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів", - додав глава Білого дому. 

Він також перерахував вісім «війн», які, за його словами, йому вдалося завершити під час перебування на посаді, зокрема конфлікти між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Арменією та Азербайджаном, Конго та Рундою, а також події у секторі Гази.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та рф. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорювали можливі параметри завершення війни. Після зустрічей президент Володимир Зеленський зазначив, що бачить прогрес у військовому напрямку, проте не в політичному.

 

