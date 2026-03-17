Україна отримає центр ШІ для армії за підтримки Британії

Паралельно Британія та Україна планують укласти розширену оборонну угоду, яка також передбачає можливості для співпраці з третіми країнами у сфері оборонної промисловості та технологій.

Уряд Великої Британії профінансує створення спеціалізованого центру штучного інтелекту при Міністерстві оборони України. Кошти спрямують на впровадження AI-технологій безпосередньо на полі бою.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті британського уряду. Виділені 500 тисяч фунтів стерлінгів підуть на формування команди експертів, завданням якої буде максимально ефективне використання можливостей штучного інтелекту для отримання тактичних переваг.

Паралельно Британія та Україна планують укласти розширену оборонну угоду, яка також передбачає можливості для співпраці з третіми країнами у сфері оборонної промисловості та технологій. У британському Міноборони підкреслили, що дрони, електронна війна та швидкі інновації нині є ключовими для національної та економічної безпеки.

Defense AI Center "A1" стане першим в Україні центром компетенцій з впровадження штучного інтелекту в оборонні процеси. Серед ключових завдань — постійний аналіз поля бою, відстеження нових технологій та визначення пріоритетів для розвитку оборонних спроможностей. В умовах технологічної війни вирішальну роль відіграє швидкість інноваційного циклу.

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що AI-рішення охоплюватимуть усі домени сучасної війни — від розвідки до управління. За його словами, мета — побудувати найефективнішу оборонну систему Європи на основі автономних систем і мережевої переваги.