Директор контртерористичного центру США пішов у відставку через незгоду з війною проти Ірану

17 березня 2026, 18:12
Директор контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку. Причиною стала його незгода з американською війною проти Ірану.

Про це він повідомив в соцмережі X.

У своїй заяві для президента Дональда Трампа Кент написав, що не може підтримувати війну проти Ірану.

"Очевидно, що ми почали цю війну під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі", - вважає він.

За словами Кента, на початку другого президентського терміну Трампа його політику "Америка насамперед" було "підірвано високопоставленими ізраїльськими чиновниками і впливовими представниками американських ЗМІ".

"Цю "інформаційну бульбашку" використовували, щоб ввести вас в оману і змусити повірити, що Іран становив безпосередню загрозу для США і що під час нанесення удару зараз є ясний шлях до швидкої перемоги", - пише директор контртерористичного центру США в заяві для Трампа.

Кент додав, що як ветеран і чоловік загиблої військовослужбовця, він не може підтримувати відправлення американців на війну, яка "не виправдовує ціну американських життів".

"Час для рішучих дій настав. Ви можете змінити курс і намітити новий шлях для нашої країни, або дозволити нам далі скочуватися до занепаду і хаосу. Карти у вас на руках", - зазначив він.

