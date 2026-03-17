Адміністрація Трампа посилює тиск на ЗМІ через висвітлення війни з Іраном

17 березня 2026, 16:11
Адміністрація Трампа посилює тиск на ЗМІ через висвітлення війни з Іраном
Тимчасові заходи для придушення преси на початку військових конфліктів зазвичай стають постійними.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на медіа на тлі війни з Іраном, намагаючись контролювати висвітлення конфлікту.

Про це повідомляє Axios.

За даними журналістів, протягом останніх тижнів Білий дім погрожував ЗМІ регуляторними санкціями, а також обмежував доступ до брифінгів через їхні матеріали про війну. Зокрема, голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр заявив про можливість анулювання ліцензій мовників, якщо їхнє висвітлення не відповідатиме "суспільним інтересам".

Ці заяви пролунали після критики Трампа на адресу преси у соцмережі Truth Social, де він звинуватив медіа у бажанні поразки США у війні. Експерти вважають такі погрози спробою залякати журналістів, хоча їх реалізація може зіткнутися з юридичними перешкодами.

Тиск також посилився з боку Пентагону. За інформацією The Atlantic та The Washington Post, журналістам і фотографам почали відмовляти у доступі до брифінгів. Міністр оборони США Піт Ґегсет публічно розкритикував медіа за їхні матеріали, окремо згадавши CNN.

Водночас у США тривають дискусії щодо ролі державних мовників, таких як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода". Частина політиків розкритикувала спроби скоротити їхнє фінансування під час загострення ситуації на Близькому Сході.

Аналітики застерігають, що обмеження свободи слова під час війни часто мають довготривалі наслідки. Подібні приклади вже спостерігалися раніше, зокрема після війни в Іраку, а також у країнах, де під час конфліктів запроваджувалися жорсткі обмеження для медіа.

ІранмедіаДональд ТрампПентагон

