Китай готується знову купувати російську нафту через війну на Близькому Сході

17 березня 2026, 17:56
Китай готується знову купувати російську нафту через війну на Близькому Сході
Поки що контрактів немає, але співрозмовники Reuters кажуть, що вони можуть зʼявитися найближчим часом.

Китайські державні компанії готуються знову купувати російську нафту після кількох місяців перерви. Причина — ризик дефіциту на тлі війни на Близькому Сході та тимчасове послаблення санкцій з боку США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, підрозділи одних з найбільших енергетичних компаній країни Sinopec і PetroChina вже звернулися до постачальників щодо можливих закупівель. Якщо угоди укладуть, це буде перше відновлення імпорту з листопада.

Поки що контрактів немає, але співрозмовники Reuters кажуть, що вони можуть зʼявитися найближчим часом. Попри зростання цін через війну між США та Іран, російська нафта досі дешевша за альтернативи, зокрема з Бразилії та країн Західної Африки.

Компанії зараз оцінюють, як оплатити та доставити нафту в межах 30-денного періоду послаблення санкцій, який почав діяти 12 березня і стосується вже відвантажених партій.

Водночас співрозмовники не виключають, що великі китайські компанії купуватимуть нафту через посередників — незалежні НПЗ або трейдерів. За словами джерел, деякі з них навіть готові перепродавати сировину, бо це вигідніше, ніж її переробляти.

Ідеться, зокрема, про російську нафту сорту ESPO crude oil, яку постачають із Далекого Сходу. Нещодавно її пропонували з премією майже $8 за барель до еталонного Brent crude oil. Для порівняння: бразильська нафта коштує ще дорожче — з премією $12—15.

