17 березня 2026, 17:41
Німеччина судить трьох українців за шпигунство на користь росії
Їх також звинувачують у спробі встановити вибухівку в посилках.

У німецькому місті Штугарт у вівторок вранці почався суд на трьома українцями, які проживають у Німеччині. Чоловіки проводили розвідувальні операції, щоб передати інформацію москві.

Про це пише DW.

Зазначається, що перед судом постануть троє українців віком 22, 25 та 30 років. Їх підозрюють у встановленні GPS-пристроїв на поштових посилках для збору розвідувальних даних про те, як товари перевозяться з Європейського Союзу до України. Операції вони проводили у німецьких містах Констанц та Кельн.

Також чоловіків звинувачують у спробі встановити вибухівку в посилках, що прямували до Німеччини або України.

Німеччинасудшпигунство

