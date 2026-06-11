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Нові мита ЄС загрожують українським металургам втратою ринку збуту – The Guardian

11 червня 2026, 15:45
Нові мита ЄС загрожують українським металургам втратою ринку збуту – The Guardian
Фото: з вільних джерел
Металургія традиційно є одним із найбільших джерел експортної виручки України.

Нові захисні квоти ЄС на імпорт сталі можуть суттєво вдарити по українській металургії, яка залишається одним із ключових джерел валютної виручки під час війни.

Про це пише The Guardian.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що нова система квот, яка набуде чинності з 1 липня, створює серйозні ризики для українських виробників. ЄС скоротив обсяги безмитних квот та підвищив мито на поставки понад ліміти до 50%. "Україна не становить значної загрози для металургійної промисловості ЄС. Знищення однієї з небагатьох галузей, які продовжують працювати під час війни, не можна назвати мудрим рішенням", – цитує видання Риженкова.

Українські виробники опинилися в особливо складному становищі. Через повномасштабну війну вони вже втратили частину традиційних ринків збуту та переорієнтувалися на європейський. "Метінвест" втратив маріупольські комбінати, зупинив вугільне підприємство в Покровську через наближення бойових дій, а заводи у Запоріжжі та Кам'янському працюють з неповним завантаженням. Додатковим фінансовим навантаженням залишається механізм вуглецевого коригування CBAM.

Металургія традиційно є одним із найбільших джерел експортної виручки України, а великі компанії галузі входять до числа найбільших платників податків. The Guardian наголошує, що рішення ЄС щодо сталевих квот має враховувати не лише торговельні, а й економічні та безпекові наслідки для України.

стальмитаЄвросоюз

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