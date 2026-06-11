Міністр оборони Британії Гілі пішов у відставку через недостатнє фінансування армії

Голова штабу оборони також написав Стармеру лист з попередженням – дефіцит оборонного бюджету оцінюється у 28 млрд фунтів.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у четвер подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат.

Про це він повідомив у відкритому листі до прем'єра Кіра Стармера.

За словами Гілі, Стармер та Міністерство фінансів не забезпечили виділення необхідних коштів для Плану оборонних інвестицій, який мав перевести британські збройні сили у стан "бойової готовності". "Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту в цей час зростаючих загроз", – написав він.

Серед викликів, які вимагають належного фінансування, Гілі назвав конфлікт на Близькому Сході, де Британія очолює багатонаціональну місію в Ормузькій протоці, посилення активності росії щодо Британії та країн НАТО, а також зобов'язання щодо розгортання британських військ в Україні після припинення вогню. Міністр наголосив, що наполягав на досягненні до 2030 року витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП.

"Без оборонного бюджету, який би відповідав вимогам сьогодення, я змушений приймати рішення, які знизять боєготовність наших збройних сил та можуть зробити країну менш безпечною", – зазначив він.

Одночасно стало відомо, що голова штабу оборони Річард Найтон також надіслав листа Стармеру з аналогічними застереженнями. Дефіцит фінансування для відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінюється щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів.