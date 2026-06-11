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У ЄС обговорюють реформу дипломатичної служби та роль Каллас – FT

11 червня 2026, 14:33
У ЄС обговорюють реформу дипломатичної служби та роль Каллас – FT
Фото: з вільного доступу
У Євросоюзі розглядають масштабну перебудову зовнішньополітичної служби на тлі критики її ефективності.

Франція, Німеччина та низка інших країн ЄС обговорюють масштабну реформу Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), яка відповідає за зовнішню політику блоку. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

За даними видання, одним із варіантів змін є скорочення повноважень верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас та часткове повернення зовнішньополітичних функцій Єврокомісії і державам-членам.

Співрозмовники видання стверджують, що в європейських столицях дедалі частіше лунає критика щодо ефективності нинішньої моделі роботи дипломатичної служби ЄС.

"Очевидно, що EEAS не працює так, як має працювати в сучасному світі. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати", – зазначив один із високопосадовців.

Як повідомляється, детальні пропозиції щодо реформи підготувала Франція. Серед них  обмеження автономності глави дипломатії ЄС та перегляд системи управління мережею з понад 140 представництв Євросоюзу по всьому світу.

Джерела видання також вказують на невдоволення окремих держав-членів через дублювання функцій між EEAS, національними міністерствами закордонних справ та зовнішньополітичними структурами Єврокомісії.

За словами посадовців, додаткове напруження викликали окремі заяви Каї Каллас щодо міжнародних питань, зокрема відносин ЄС із Китаєм, які не завжди були попередньо погоджені з усіма країнами-членами.

Прихильники реформи вважають, що зміни можна реалізувати без перегляду основоположних договорів ЄС. Водночас для ухвалення нових правил функціонування дипломатичної служби знадобиться одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

 
РеформаЄвросоюз

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