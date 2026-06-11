Російський обстріл спричинив вже 19-й блекаут на ЗАЕС

Станція перейшла на резервне живлення.

Вночі внаслідок російського обстрілу відключилася високовольтна лінія, яка забезпечує електроживлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Через це ЗАЕС перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів, інформує Укренерго.

За даними компанії, пошкодження сталося під час повітряної тривоги, спричиненої ворожою атакою. Наразі провести огляд та ремонт лінії неможливо через відсутність безпечних умов.

Це вже 19-й випадок повного знеструмлення Запорізької АЕС від початку повномасштабного вторгнення росії.

Також через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися частина споживачів у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас в Укренерго повідомили про незначне зниження споживання електроенергії. Станом на 09:30 11 червня воно було на 1,2% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня. Причиною називають ясну погоду, яка сприяє більшій генерації електроенергії сонячними електростанціями.

У компанії закликали користуватися потужними електроприладами переважно у період найефективнішої роботи сонячної генерації: з 10:00 до 15:00, а у вечірні години, з 18:00 до 22:00, за можливості обмежувати споживання електроенергії.