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Російський обстріл спричинив вже 19-й блекаут на ЗАЕС

11 червня 2026, 14:56
Російський обстріл спричинив вже 19-й блекаут на ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Станція перейшла на резервне живлення.

Вночі внаслідок російського обстрілу відключилася високовольтна лінія, яка забезпечує електроживлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 

Через це ЗАЕС перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів, інформує Укренерго.

За даними компанії, пошкодження сталося під час повітряної тривоги, спричиненої ворожою атакою. Наразі провести огляд та ремонт лінії неможливо через відсутність безпечних умов.

Це вже 19-й випадок повного знеструмлення Запорізької АЕС від початку повномасштабного вторгнення росії.

Також через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися частина споживачів у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас в Укренерго повідомили про незначне зниження споживання електроенергії. Станом на 09:30 11 червня воно було на 1,2% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня. Причиною називають ясну погоду, яка сприяє більшій генерації електроенергії сонячними електростанціями.

У компанії закликали користуватися потужними електроприладами переважно у період найефективнішої роботи сонячної генерації: з 10:00 до 15:00, а у вечірні години, з 18:00 до 22:00, за можливості обмежувати споживання електроенергії.

 
РосіявійнаЗАЕС

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