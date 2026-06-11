Лідери Європи спробують повернути Трампа до переговорів щодо України – Bloomberg

Британія, Франція та Німеччина переконані, що Україна зараз має кращі позиції, ніж під час аляскинського саміту.

Європейські лідери під час саміту G7 у Франції наступного тижня мають намір залучити Трампа до обговорення ініціативи щодо нових мирних переговорів між Україною та росією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Велика Британія, Франція та Німеччина переконані, що Україна нині має кращі позиції, ніж раніше, тому майбутні переговори можуть проходити на інших умовах, ніж після торішньої зустрічі Трампа та путіна на Алясці. Є3 хоче, щоб росія погодилася на негайне припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та надала можливість розпочати переговори, а також щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки з участю багатонаціональних сил.

Європейці розраховують заручитися підтримкою Трампа і таким чином посилити тиск на росію. Якщо це вдасться, вже наступного місяця можуть відбутися зустрічі за участю представників Європи, США, України та росії.

Активніше залучення Є3 до мирного процесу пояснюється тим, що переговори за участю США зайшли в глухий кут, а Вашингтон зосередив увагу на Ірані. Велика Британія та ЄС готують новий пакет санкцій проти росії, який можуть запровадити найближчими тижнями.

Водночас путін минулого тижня поставив під сумнів роль європейців як посередників, заявивши, що вони відкрито підтримують Україну. Він також відмовився від пропозиції Зеленського провести прямі переговори та продовжує наполягати на домовленостях, досягнутих в Анкориджі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-16 червня в Евіані.