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ЄС готує заходи проти дронових загроз на східному кордоні

11 червня 2026, 14:13
ЄС готує заходи проти дронових загроз на східному кордоні
Фото: УНН
Єврорада розгляне питання реагування на дронові загрози та зміцнення обороноздатності східного кордону ЄС.

Під час засідання Європейської ради 18–19 червня у Брюсселі лідери країн ЄС планують обговорити відповідь на нещодавні випадки вторгнення безпілотників у повітряний простір Євросоюзу, зокрема питання посилення його східного флангу. 

Про це йдеться в листі-запрошенні до глав держав і урядів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошти. 

У документі зазначається, що останні інциденти, включно з падінням російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, підкреслюють необхідність пришвидшення оборонних заходів у межах ЄС.

"Нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС… підкреслюють нагальність просування нашого спільного порядку денного щодо готовності до оборони, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС", – йдеться у листі.

Антоніу Кошта зазначив, що Євросоюз уже досяг певного прогресу у збільшенні оборонних витрат і розвитку спроможностей, однак цього недостатньо для повної відповіді на нові загрози.

За даними джерел, обговорення конкретних кроків щодо протидії дроновим інцидентам заплановане на 19 червня.

Також Кошта оголосив, що Зеленський звернеться до лідерів ЄС на засіданні Євроради.

 
захистЄвросоюзДрон

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