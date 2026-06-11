Зеленський звернеться до лідерів ЄС на засіданні Євроради – Кошта

Європейська рада заслухає звернення Зеленського під час червневого саміту в Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18–19 червня та звернеться до лідерів ЄС під час обговорення українського питання.

Про це йдеться в листі-запрошенні до глав держав і урядів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошти.

У документі зазначається, що Україна залишатиметься серед ключових тем порядку денного саміту, а обговорення розпочнеться із виступу президента України.

"Україна залишається високо у нашому порядку денному, і ми почнемо нашу дискусію, заслухавши президента Зеленського", – йдеться у листі.

Формат участі українського президента, а саме особистий чи онлайн – у листі не уточнюється. Водночас, за даними джерел, у Брюсселі очікують, що Зеленський особисто прибуде на засідання.

Антоніу Кошта також зазначив, що Україна демонструє певні успіхи на полі бою, тоді як росія, на його думку, не досягає своїх стратегічних цілей.

Він підкреслив, що поєднання підтримки України та посилення тиску на росію дає результати, а також назвав неприйнятною дедалі більш безрозсудну поведінку росії щодо держав-членів ЄС.

Очікується, що під час саміту ЄС також може ухвалити рішення щодо відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою, що стане важливим етапом їхнього шляху до членства в Євросоюзі.

Крім того, раніше Україну запросили на саміт G7 у Франції.