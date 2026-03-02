США можуть відправити війська в Іран – Трамп
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості введення американських військ безпосередньо на територію Ірану.
У коментарі The New York Post він зазначив, що нинішня операція обмежується ударами з повітря, але пряме залучення сухопутних сил можливе за потреби.
"Я не кажу, що чобіт на землі не буде. Можливо, нам це не потрібно, а можливо знадобиться", – зазначив Трамп.
Президент також повторив, що масштабна операція проти Ірану ще не почалася і "велика хвиля атак ще попереду".
Також раніше глава Пентагону оголосив, що США закінчать операцію в Ірані за Трампа.