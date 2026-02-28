Трамп закликав іранців повалити режим під час бойових операцій США

Він також пообіцяв іранським військовим "імунітет" за здачу зброї та закликав населення використати момент для зміни влади в країні на тлі масштабних атак США.

Президент США Дональд Трамп звернувся до іранців із закликом скористатися масштабними атаками США, щоб повалити клерикальний режим країни.

Про це повідомляє британский канал BBC.

Трамп пообіцяв членам іранських сил безпеки "імунітет", якщо вони складуть зброю, і попередив про «неминучу смерть", якщо цього не зроблять.

"Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашій країні. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь", - оголосив глава Білого дому.

Раніше, вранці 28 лютого, Трамп оголосив про початок "масштабних бойових операцій в Ірані". Іранські державні ЗМІ підтвердили вибухи в районі Пастер у Тегерані, де розташовані високозахищені комплекси, включно з резиденцією та офісом верховного лідера Аятолли Алі Хаменеї.

Президент США також зазначив, що під час операції можливі жертви серед американських військових.

Сьогодні зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.