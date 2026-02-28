Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп закликав іранців повалити режим під час бойових операцій США

28 лютого 2026, 15:12
Трамп закликав іранців повалити режим під час бойових операцій США
Фото: EPA/UPG
Він також пообіцяв іранським військовим "імунітет" за здачу зброї та закликав населення використати момент для зміни влади в країні на тлі масштабних атак США.

Президент США Дональд Трамп звернувся до іранців із закликом скористатися масштабними атаками США, щоб повалити клерикальний режим країни. 

Про це повідомляє британский канал BBC.

Трамп пообіцяв членам іранських сил безпеки "імунітет", якщо вони складуть зброю, і попередив про «неминучу смерть", якщо цього не зроблять. 

"Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашій країні. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь", - оголосив глава Білого дому. 

Раніше, вранці 28 лютого, Трамп оголосив про початок "масштабних бойових операцій в Ірані". Іранські державні ЗМІ підтвердили вибухи в районі Пастер у Тегерані, де розташовані високозахищені комплекси, включно з резиденцією та офісом верховного лідера Аятолли Алі Хаменеї.

Президент США також зазначив, що під час операції можливі жертви серед американських військових.

Сьогодні зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.

 

ІранДональд Трамп

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється