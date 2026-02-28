Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїльські медіа заявили про можливу загибель лідера Ірану

28 лютого 2026, 16:21
Ізраїльські медіа заявили про можливу загибель лідера Ірану
Фото: reuters.com
Також з’явилися повідомлення про можливу загибель міністра оборони Ірану та командувача Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїльський телеканал Channel 12 із посиланням на неназвані джерела заявив про "зростаючу кількість ознак" того, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї міг бути ліквідований. 

Про це пише газета Times of Israel.

Водночас офіційного підтвердження інформації про смерть Хаменеї наразі немає. 

За кілька хвилин до цього Channel 12 повідомляв, що, за оцінкою ізраїльської сторони, іранський лідер "щонайменше постраждав". Зазначається, що висновки базуються не на супутникових знімках, а на даних із неназваних джерел.

Раніше також з’являлися повідомлення про можливе термінове звернення Хаменеї. В ефірі телеканалу припустили, що якщо воно буде оприлюднене, то могло бути записане заздалегідь.

Крім того, Channel 12 заявив, що удари, завдані цього дня, спричинили «дуже значну шкоду» керівництву іранського режиму та його військовому командуванню. У низці ізраїльських медіа також з’явилися повідомлення про можливу загибель міністра оборони Ірану та командувача Корпусу вартових ісламської революції, однак ці дані також не мають офіційного підтвердження.

 
ІранАлі Хаменеїлідер Ірану

