росія може відмовитися від діалогу без поступок щодо Донбасу – Bloomberg

Раунд перемовин 4-5 березня може стати визначальним.

росія може припинити мирні переговори з Україною, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки щодо Донбасу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.

За даними агентства, наступний раунд перемовин, запланований на 4-5 березня, може стати вирішальним для підписання мирного меморандуму. москва нібито готова укласти документ за умови повного виведення українських військ із території Донецької області.

У разі досягнення домовленостей планується саміт за участю президента РФ Володимир Путін, президента США Дональд Трамп та президента України Володимир Зеленський для затвердження угоди та початку взаємного відведення військ.

Водночас росія, за інформацією джерел, готова вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.

Проте москва наполягає на присутності своєї нацгвардії на окупованих територіях Донбасу.

США пропонують створити там вільну економічну зону під українським прапором. Також окремим пунктом переговорів залишається статус Запорізької АЕС: росія виступає за тристоронній розподіл електроенергії (РФ–США–Україна), тоді як Київ наполягає на формулі 50 на 50 зі США.

Україна раніше заявляла, що не визнає окупацію своїх територій та виступає за припинення вогню вздовж поточної лінії фронту з подальшим дипломатичним врегулюванням за умови надання жорстких гарантій безпеки від США та Європи.

За інформацією агентства, переговорні групи вже провели три раунди зустрічей в Абу-Дабі та Женеві.