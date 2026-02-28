Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїльські удари по Ірану координували зі США – CNN

28 лютого 2026, 10:33
Фото: afp.com
Також Вашингтон брав участь у плануванні та здійсненні операції.

Вранці 28 лютого Ізраїль завдав “превентивного” удару по цілях в Ірані, заявив міністр оборони Ісраель Кац. Одразу після атак у країні оголосили надзвичайний стан через очікувану відповідь Тегерана, а по всій території пролунали сирени повітряної тривоги.

За даними телеканалу CNN, атака була ретельно скоординована зі Сполученими Штатами. 

Двоє обізнаних американських посадовців підтвердили, що США не лише брали участь у плануванні удару, а й здійснювали власні операції по об’єктах в Ірані паралельно із ізраїльськими ударами. Один із джерел описав ці дії як “не дрібні”, підкресливши масштаби та складність операції.

Ізраїльська сторона повідомляє, що удари спрямовані на ліквідацію загроз для країни та нейтралізацію об’єктів, які, за оцінкою Цахал, могли бути використані для підготовки атак проти Ізраїлю. Повідомляється, що військові дії також зачепили інфраструктуру та підземні об’єкти, що пов’язані з потенційними військовими загрозами.

Міністр оборони Ізраель Кац зазначив, що удари носять превентивний характер і спрямовані на запобігання ескалації конфлікту. У країні тимчасово призупинено освітню діяльність, масові зібрання та обмежено роботу підприємств, крім життєво необхідних секторів. Повітряний простір Ізраїлю закрито для цивільних рейсів, а міністерство транспорту закликало громадян утриматися від поїздок до аеропортів до відновлення польотів.

Це перше підтверджене джерелами ЗМІ пряме залучення США у військові дії разом з Ізраїлем проти Ірану після багаторічної напруженості між двома країнами. У Вашингтоні офіційно не коментують деталі операції, але підкреслюють, що дії спрямовані на запобігання ескалації та захист союзників у регіоні.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван

 
