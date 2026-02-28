Пожежа на НПЗ у Краснодарському краї: влада рф говорить про дрони

За версією уряду, пожежа виникла через уламки безпілотника.

В ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарський край вночі 28 лютого сталася пожежа на нафтопереробному заводі. російська влада заявляє про атаку безпілотників.

Про це повідомив оперативний штаб рф.

За офіційною версією, займання виникло "внаслідок падіння уламків БПЛА" на території підприємства.

Водночас у місцевих пабліках стверджують, що під удар потрапив НПЗ «Албашнефть». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська", яка використовується для забезпечення російських військ, а також склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.