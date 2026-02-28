Багато залежить від США – Зеленський про кінець війни

На сьогодні позиція Сполучених Штатів може стати визначальною у питанні завершення війни росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте наголосив: готовність росії завершити війну значною мірою залежить від ролі та позиції Сполучених Штатів.

27 лютого глава держави поінформував Рютте про контакти української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату перемовин, написав він у Telegram-каналі.

"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та робимо для цього все можливе. І багато в чому саме від Америки залежить, чи буде росія готова завершити війну", - зазначив Зеленський.

Президент подякував генсеку Альянсу за підтримку та додав, що сторони продовжать координацію дій.

Зазначимо, що 24 лютого Рютте заявляв, що справжній мир у Європі можливий лише за умови досягнення реального миру в Україні.

Крім того, цього тижня Зеленський обговорив з Рютте переговори та безпекову підтримку України.