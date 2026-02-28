Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Багато залежить від США – Зеленський про кінець війни

28 лютого 2026, 09:07
Багато залежить від США – Зеленський про кінець війни
Фото: з вільних джерел
На сьогодні позиція Сполучених Штатів може стати визначальною у питанні завершення війни росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте наголосив: готовність росії завершити війну значною мірою залежить від ролі та позиції Сполучених Штатів.

27 лютого глава держави поінформував Рютте про контакти української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату перемовин, написав він у Telegram-каналі. 

"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та робимо для цього все можливе. І багато в чому саме від Америки залежить, чи буде росія готова завершити війну", - зазначив Зеленський.

Президент подякував генсеку Альянсу за підтримку та додав, що сторони продовжать координацію дій.

Зазначимо, що 24 лютого Рютте заявляв, що справжній мир у Європі можливий лише за умови досягнення реального миру в Україні.

Крім того, цього тижня Зеленський обговорив з Рютте переговори та безпекову підтримку України.

 

СШАвійнаВолодимир Зеленськийпереговори

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється