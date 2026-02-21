Зеленський обговорив з Рютте переговори та безпекову підтримку України

Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед тем були мирні переговори, в яких могла змінитися позиція сторін.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!", - резюмував глава держави.

17 лютого у Женеві відбулися чергові переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки і росією.

Журналіст Axios Барак Равід заявив із посиланням на джерела, що під час першого дня переговори зайшли у глухий кут. Однією із причин він назвав повернення до переговорної групи радника лідера рф владіміра путіна Владіміра Мєдінского.