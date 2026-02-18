Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Переговори в Женеві зайшли в глухий кут через позицію Мєдінского – Axios

18 лютого 2026, 09:20
джерело t.me/umerov_rustem
Відсутність прогресу пов'язана з позицією нового головного переговірника росії Владіміра Мєдінского.

17 лютого у Женеві відбулися чергові переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки і росією. Зустріч політичної групи сьогодні зайшла в глухий кут.

Про це з посиланням на два обізнаних джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х.

За його словами, відсутність прогресу пов'язана з позицією нового головного переговірника росії Владіміра Мєдінского. Джерела зазначили, що саме озвучені ним підходи стали причиною блокування подальшого просування у перемовинах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios наголосив, що Київ і москва повинні завершити війну якомога швидше, а часу на "філософствування" немає. Він висловив побоювання, що російська делегація може намагатися перетворити переговори на формальність або повернутися до вихідних позицій, щоб виграти час для своїх військових на фронті.

"У нас немає часу на все це лайно. Нам потрібно вирішувати і закінчувати війну", – заявив Зеленський.

Президент звернув увагу, що, як і путін, Мєдінскій полюбляє розмірковувати про "історичне коріння" війни. Водночас Україна очікує конкретних рішень, спрямованих на припинення бойових дій.

Мєдінского вважають одним із ключових ідеологів кремля. Він очолює Міжвідомчу комісію з історичної просвіти, займається уніфікацією державної пропаганди та протидією так званому "іноземному впливу" на історичну пам'ять. За даними розслідувачів, він також курує створення російських підручників історії, у яких виправдовується окупація українських територій, і через російське військово-історичне товариство проводить ідеологічні заходи на тимчасово окупованих землях України.

Аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що повернення Мєдінского до складу російської делегації свідчить про небажання кремля досягати реальних домовленостей у Женеві. На його думку, це сигнал про те, що владімір путін не прагне результативного завершення переговорів. Самого Мєдінского експерт охарактеризував як людину з радикальними поглядами на російську історію, яка схильна до ідеологічних лекцій замість практичних рішень.

СШАвійнапереговориВолодимир ЗеленськийВолодимир Мединський

