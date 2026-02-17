Перший раунд тристоронніх переговорів у Женеві завершився

Глава держави наголосив, що навіть день старту мирних перемовин росія зустрічає ударами по Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що навіть у день старту тристоронніх мирних переговорів у Женеві рф завдає ударів по Україні. Українська делегація має поставити питання щодо цього передусім американській стороні.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 17 лютого.

Президент додав, що ключове питання залишається за росією - чи готова вона до реальної дипломатії та миру, а також чи будуть наслідки за продовження ракетних і дронових атак.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що перший день переговорів завершився після спільної сесії та роботи в окремих групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних механізмах можливих рішень.

За його словами, як політичний, так і військовий блоки вже завершили роботу першого дня, а українська делегація підготує доповідь президенту.

"Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", - повідомив Умєров.