Після 17 років паузи Хорватія повернула призов

Щороку підготовку проходитимуть до чотирьох тисяч молодих людей.

У Хорватії після 17-річної перерви відновили обов'язкову військову службу. Влада пояснює це рішення погіршенням безпекової ситуації в Європі та війною росії проти України.

Про це повідомляє Pénzcentrum.

Першу хвилю призову вже розпочали: близько 800 молодих людей проходять двомісячну військову підготовку. Приблизно половина з них записалися добровільно, а близько 10% призваних – жінки.

Попри відновлення військового обов'язку, призовники могли обрати альтернативну цивільну службу. Однак цією можливістю скористалися лише близько десяти осіб.

Уряд планує, що надалі щороку військову підготовку проходитимуть до чотирьох тисяч молодих людей.

Після цього рішення кількість країн-членів НАТО з обов'язковою військовою службою зросла до десяти. Окрім Хорватії, призов діє також у Греції, Туреччині, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Латвії та Литві.

Відновлення призову в Хорватії стало частиною ширшої тенденції в Європі, де держави посилюють оборонну готовність на тлі зростання безпекових загроз.