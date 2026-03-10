Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Після 17 років паузи Хорватія повернула призов

10 березня 2026, 14:11
Після 17 років паузи Хорватія повернула призов
Фото: vkurse.ua
Щороку підготовку проходитимуть до чотирьох тисяч молодих людей.

У Хорватії після 17-річної перерви відновили обов'язкову військову службу. Влада пояснює це рішення погіршенням безпекової ситуації в Європі та війною росії проти України. 

Про це повідомляє Pénzcentrum.

Першу хвилю призову вже розпочали: близько 800 молодих людей проходять двомісячну військову підготовку. Приблизно половина з них записалися добровільно, а близько 10% призваних – жінки.

Попри відновлення військового обов'язку, призовники могли обрати альтернативну цивільну службу. Однак цією можливістю скористалися лише близько десяти осіб.

Уряд планує, що надалі щороку військову підготовку проходитимуть до чотирьох тисяч молодих людей.

Після цього рішення кількість країн-членів НАТО з обов'язковою військовою службою зросла до десяти. Окрім Хорватії, призов діє також у Греції, Туреччині, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Латвії та Литві.

Відновлення призову в Хорватії стало частиною ширшої тенденції в Європі, де держави посилюють оборонну готовність на тлі зростання безпекових загроз.

 
Хорватіяарміяпризов

Останні матеріали

За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється