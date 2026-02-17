Угорщина тимчасово зможе імпортувати російську нафту через Хорватію

У Єврокомісії пояснили, що рішення має тимчасовий характер.

Угорщина може тимчасово імпортувати російську нафту через Хорватію, куди її доставлятимуть морем. Такий виняток із чинних обмежень Європейського Союзу пов’язаний із зупинкою нафтопроводу "Дружба".

Про це під час брифінгу повідомили речниці Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен та Шивонн МакГаррі.

У Єврокомісії пояснили, що рішення має тимчасовий характер. Воно діятиме до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або до запровадження повної заборони на імпорт російської нафти в ЄС. Угорщина зобов’язана кожні три місяці звітувати перед Єврокомісією про обсяги імпортованої нафти.

Анна-Кайса Ітконен наголосила, що "Дружба" вийшла з ладу внаслідок російських атак. Водночас, за її словами, ні Угорщина, ні Словаччина не перебувають у стані енергетичної кризи — їхніх запасів нафти вистачить щонайменше на три місяці. ЄС підтримує контакт з Україною щодо термінів відновлення роботи нафтопроводу.

15 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова надіслали Хорватії спільного листа з проханням дозволити транспортування російської нафти через хорватські порти. Вони заявили, що безпека енергопостачання не повинна бути ідеологічним питанням.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь зазначив, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну проти України. За його словами, Хорватія не допустить загрози постачанню палива до Центральної Європи та діятиме в межах законодавства ЄС і правил OFAC.

У грудні 2025 року Європейський Союз остаточно узгодив план відмови від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до 2027 року. 26 січня Рада ЄС офіційно ухвалила відповідне рішення, яке також передбачає контроль за поставками та пошук альтернативних джерел енергії.

Угорщина оскаржує це рішення в суді. Петер Сіярто заявляв, що для країни існують лише дорожчі та менш надійні альтернативи, а без російської нафти й газу неможливо гарантувати енергетичну безпеку та зниження комунальних тарифів.