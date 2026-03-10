Іранці обстріляли німецьку частину на авіабазі в Йорданії

Солдати на момент атаки були в укриттях, загиблих немає.

Балістичні ракети влучили в казарми німецького контингенту на авіабазі "Аль-Азрак", де також розташовані ВПС США.

Ніхто зі солдатів не постраждав, оскільки на момент атаки вони перебували в укриттях, повідомляє Spiegel.

За даними видання, наразі невідомо, чи ракети безпосередньо влучили в базу, чи удар припав на уламки перехоплених системою ППО снарядів.

Німецькі збройні сили вже кілька років дислокуються в Аль-Азраку, де їхні літаки-заправники підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію.

Через загострення ситуації на Близькому Сході німецький контингент превентивно скоротив кількість особового складу.

Також у понеділок, 9 березня, Іран знову запустив балістичну ракету у бік Туреччини.