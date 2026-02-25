Київ отримав енергетичну допомогу від Хорватії на €1,5 млн

Хорватія передала Україні кошти та обладнання для стабілізації енергосистеми.

Прем’єрка України Юлія Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович, під час якої подякувала за внесок 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та передачу критично важливого обладнання для енергосистеми.

Про це Свириденко повідомила у соцмережах, інформує "Європейська правда".

Під час зустрічі лідери обговорили спільні кроки для забезпечення енергетичної безпеки Європи та наголосили на важливості політики ЄС щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Подякувала уряду Хорватії за додаткову енергетичну підтримку, критично важливу зараз для України: внесок 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики та передачу трансформаторів і генераторів для підтримки нашої енергосистеми після російських атак", - зазначила прем’єрка.

Нагадаємо, що Андрей Пленкович прибув до Києва 24 лютого, щоб відзначити четверту річницю початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У вівторок, 24 лютого, європейські лідери прибули до Києва у річницю вторгнення.