У Греції планують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Міцотакіс заявив, що пропозиція з’явиться протягом "декількох тижнів".

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив, що найближчими тижнями уряд внесе законодавчу пропозицію про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це він сказав під час заходу Bloomberg в Афінах.

"Докази однозначні. Гортання стрічки шкодить психічному здоров'ю дітей, і ми маємо щось із цим робити", — наголосив Міцотакіс. Він також жорстко розкритикував технологічні платформи, закликавши їх припинити монетизувати увагу дітей та підлітків: "Ви заробляєте достатньо грошей. Вам не потрібно заробляти їх ще й на наших дітях".

Прем'єр висловив переконання, що Європа врешті-решт виробить єдиний підхід до регулювання соціальних мереж для неповнолітніх.

Загальноєвропейська тенденція

Греція приєднується до низки країн, які послідовно обмежують доступ дітей до соцмереж: