У Греції планують заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив, що найближчими тижнями уряд внесе законодавчу пропозицію про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.
Про це він сказав під час заходу Bloomberg в Афінах.
"Докази однозначні. Гортання стрічки шкодить психічному здоров'ю дітей, і ми маємо щось із цим робити", — наголосив Міцотакіс. Він також жорстко розкритикував технологічні платформи, закликавши їх припинити монетизувати увагу дітей та підлітків: "Ви заробляєте достатньо грошей. Вам не потрібно заробляти їх ще й на наших дітях".
Прем'єр висловив переконання, що Європа врешті-решт виробить єдиний підхід до регулювання соціальних мереж для неповнолітніх.
Загальноєвропейська тенденція
Греція приєднується до низки країн, які послідовно обмежують доступ дітей до соцмереж:
- Австралія — у грудні 2025 року першою у світі запровадила повну заборону соцмереж для дітей до 16 років.
- Франція — у січні 2026 року підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону для дітей до 15 років. Після розгляду в Сенаті він може стати першою повною забороною в Європі.
- Іспанія — пропонує закрити доступ до соцмереж для неповнолітніх до 16 років та зобов'язати платформи перевіряти вік користувачів.