CУСПІЛЬСТВО

Іспанія планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років

04 лютого 2026, 10:54
Іспанія планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років
Фото: з вільного доступу
Наступного тижня уряд планує подати законопроєкт.

Уряд Іспанії пропонує заборонити доступ неповнолітнім до 16 років до соціальних мереж та змусити платформи перевіряти вік користувачів.

Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес, повідомляє Reuters.

За його словами, сьогодні діти опиняються в цифровому середовищі без належного захисту. Санчес назвав соцмережі "цифровим Диким Заходом" та заявив, що держава більше не готова миритися з поширенням мови ненависті, порнографії та дезінформації, які шкодять підліткам.

Наступного тижня уряд планує подати законопроєкт, який зробить соціальні мережі відповідальними за незаконний контент. Документ також передбачає кримінальну відповідальність за маніпуляцію алгоритмами та поширення заборонених матеріалів. Крім того, прокуратура зможе перевіряти діяльність таких платформ, як Grok, TikTok та Instagram, на предмет порушень закону.

Іспанія йде за прикладом інших країн: у грудні Австралія стала першою країною, яка заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років. У січні Франція підтримала перше читання законопроєкту про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Після розгляду в Сенаті закон може набрати чинності, ставши першою повною забороною у Європі.

Іспанія

