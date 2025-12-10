Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Австралія заборонила соцмережі для дітей до 16 років

10 грудня 2025, 10:34
Австралія заборонила соцмережі для дітей до 16 років
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch і TikTok.

В Австралії набула чинності заборона на використання соціальних мереж для користувачів віком до 16 років.

Про це пише Guardian.

З 10 грудня десять найбільших платформ мають видалити акаунти австралійських підлітків і заборонити їм реєструвати нові облікові записи. Йдеться про Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch і TikTok.

Усі перелічені платформи, окрім X, вже підтвердили, що дотримуватимуться заборони.

Соцмережі, які цього не зроблять, можуть отримати штраф до 50 мільйонів австралійських доларів ($32 мільйони).

Деякі користувачі до 16 років вже пройшли перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя та інших сервісів. Уряд визнає, що спершу заборона може працювати не ідеально.

Новий закон викликав критику з боку великих технологічних компаній та захисників свободи слова. Але опитування показують, що більшість австралійців підтримують обмеження, зокрема батьки й захисники прав дітей.

Деякі батьки вчать дітей використовувати VPN та інші методи обходу вікових обмежень.

Австраліясоцмережідіти

