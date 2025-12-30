Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США вперше завдало удару безпілотником по території Венесуели

30 грудня 2025, 12:18
США вперше завдало удару безпілотником по території Венесуели
Фото: invisionfree.com
Офіційних коментарів від Білого дому, ЦРУ або венесуельської влади поки немає.

Центральне розвідувальне управління США вперше завдало удару безпілотником по портовому обʼєкту на узбережжі Венесуели.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними американської сторони, на початку грудня було атаковано віддалений причал, який вважався логістичним пунктом венесуельського угруповання Tren de Aragua — терористичної організації, що займається наркотрафіком, торгівлею людьми та відмиванням грошей. На момент удару на обʼєкті нікого не було, тому жертв немає. Внаслідок атаки було знищено інфраструктуру та кілька суден.

Раніше удари США в межах антинаркотичної кампанії стосувалися лише суден у міжнародних водах Карибського моря та Тихого океану. Ця операція стала першим відомим випадком атаки по цілі безпосередньо на території Венесуели.

За даними джерел CNN, розвіддані для операції надавали підрозділи Сил спеціальних операцій США, проте Командування спецоперацій заявило, що участі в ударі не брало. Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив атаку в інтерв’ю 26 грудня, заявивши, що США знищили «великий обʼєкт, звідки виходили судна з наркотиками», але не уточнив, хто саме проводив операцію.

CNN зазначає, що удар може посилити напруженість у відносинах між США та президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Офіційних коментарів від Білого дому, ЦРУ або венесуельської влади поки немає.

Раніше в листопаді США оголосили про початок військової операції «Південний спис» біля Венесуели для боротьби з наркотерористами у Південній Америці. Під час цих атак загинули щонайменше 100 людей, зокрема 29 грудня американські військові вдарили по судну наркоторговців у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей.

