Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times

Американська New York Times підбила підсумки зустрічі президентів США та України в Мар-а-Лаго. Попри оптимістичні заяви Трампа про те, що сторони "можливо, дуже близькі" до завершення війни, росія відхилила ключові українські пропозиції, зокрема щодо розміщення європейських миротворців. Головними перешкодами залишаються питання території Донецької області та контролю над Запорізькою АЕС, а також відсутність будь-яких ознак готовності кремля до серйозних поступок. Обидва лідери наголосили на важливості гарантій безпеки для України, проте конкретних домовленостей досягти не вдалося.

Після зустрічі в Мар-а-Лаго президент США заявив, що угода "можливо, дуже близька". Проте спільна пропозиція США та України виглядала незавершеною, оскільки росія відхилила кілька ідей, пише New York Times.

NY Times зазначає, що Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю заявив, що, на його думку, росія та Україна "можливо, дуже близькі" до завершення майже чотирирічної війни, навіть попри те, що росія відхилила деякі умови, яких домагалися українські переговорники.

Видання нагадує, що Трамп і Зеленський зустрілися в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, щоб обговорити 20-пунктний мирний план. Зеленський заявив, що остання пропозиція, розроблена Україною та США, майже готова, і обидва лідери наголосили, що мирні переговори триватимуть.

Втім, як наголошує NY Times, залишаються значні перешкоди, головна з яких – готовність путіна підписати мирну угоду, на якій наполягають Київ і головні переговірники Трампа.

"Він хоче, щоб це сталося, він хоче цього", – переконував Трамп і додав, що путін повідомив йому про свою зацікавленість у досягненні угоди. Президент США зазначив, що перед зустріччю із Зеленським він понад дві години розмовляв із російським лідером. "Він сказав мені це дуже переконливо, – зазначив Трамп. – Я йому вірю".

Проте, зауважує NY Times, у неділю Трамп, здавалося, намагався не піднімати надто високих очікувань щодо швидкого укладення угоди, коли відповідав на запитання про те, коли він хоче підписати мирну угоду, і чи можуть українці розраховувати на гарантії безпеки від Заходу, якщо росія спробує продовжити або відновити своє вторгнення. "Можливо, цього не відбудеться, – заявив Трамп про мирну угоду. – За кілька тижнів ми дізнаємося, як буде насправді".

Зеленський описав переговори як "чудову зустріч із чудовою дискусією на всі теми", зазначивши, що обидві сторони погодилися з важливістю гарантій безпеки для України. Трамп висловлювався обережніше, але сказав, що європейські країни візьмуть на себе ініціативу. Щодо інших питань, наголошує видання, не було жодних ознак значного прориву.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережах, що кілька європейських лідерів провели годинну телефонну розмову з Трампом і Зеленським, щоб обговорити перемовини про мир.

"Було досягнуто значного прогресу, що нас дуже порадувало. Європа готова продовжувати співпрацювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес. Найважливішим у цих зусиллях є отримання надійних гарантій безпеки з першого дня", – заявила вона.

Водночас, зауважує NY Times, помічники путіна розкритикували кілька ідей, висунутих Києвом і його західними союзниками, включаючи пропозицію про розгортання європейських миротворців в Україні.

Трамп і Зеленський також мало говорили про територію в Донецькій області, а це одна з головних перешкод, що затягують переговори. Проте Трамп дав оптимістичну оцінку іншої серйозної перешкоди, заявивши журналістам, що путін зацікавлений у співпраці з українською стороною щодо експлуатації Запорізької АЕС на півдні України. Як наголосила NY Times, Україна неодноразово заявляла, що не співпрацюватиме з росією для спільного управління об'єктом.

Колишній американський дипломат із досвідом роботи в росії та Центральній і Східній Європі Деніел Фрід заявив, що прогрес у домовленостях щодо гарантій безпеки та відбудови України є позитивним сигналом. Він додав, однак, що все це не матиме значення, якщо путін у кінцевому підсумку вирішить не поступатися ні на йоту в питанні території.

"Немає жодних доказів того, що росія вже готова до серйозних переговорів", – зазначив Фрід в інтерв'ю. За його словами, добра новина полягає у тому, що чим більше США вкладають у цю домовленість, у цей 20-пунктний план, тим складніше путіну буде грати в свою звичну гру відволікання уваги та затягування часу.

Як зазначає NY Times, між росією та Україною залишаються значні розбіжності. Суперечка щодо території Донецької області зірвала попередні мирні переговори. Минулого тижня Зеленський заявив журналістам, що готовий вивести звідти українські війська, щоб створити демілітаризовану зону, але росія не подала жодних ознак того, що готова відмовитися від контролю над регіоном.

Іншою суперечливою точкою є ЗАЕС, яку контролює росія і яка має ключове значення як джерело енергії для видобутку рідкісноземельних мінералів, до яких хочуть отримати доступ США. Трамп припустив, що путін готовий співпрацювати з Україною із цього питання. "Президент путін насправді співпрацює з Україною, щоб відкрити станцію, – заявив Трамп. – Це великий крок, коли він її не бомбить". Як наголошує NY Times, у росії є вагома причина не бомбити атомну станцію, оскільки російські війська окупують її.

У неділю міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив, що кремль не погодиться на присутність європейських миротворців на території Донецької області. Він додав, що ці війська стануть "законною ціллю" для російських збройних сил і звинуватив Європу в тому, що вона є "головною перешкодою" для миру в Україні.

Як наголошує NY Times, і Трамп, і Зеленський після переговорів виглядали здебільшого оптимістичними й обмінялися компліментами. І це було далеко не схоже на феєрверк, який вибухнув під час їхніх перших двосторонніх переговорів у Білому домі на початку цього року. Зустріч також не мала того розмаху, який був на саміті Трампа з путіним на Алясці, який закінчився без помітного прогресу в напрямі мирної угоди.

Видання нагадує, що через кілька годин після того, як Зеленський у п'ятницю оголосив, що планує зустрітися з Трампом найближчими днями, росія розпочала нову хвилю ракетних і дронових атак на українську столицю, внаслідок яких загинули дві людини і десятки отримали поранення.

NY Times зауважила, що зустріч із Зеленським відбулася за день до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Здається, зовнішня політика домінувала у порядку денному президента США. Він також у соцмережах приписав собі заслугу у припиненні вогню в прикордонній війні між Таїландом і Камбоджею та завдав різдвяних ударів по цілях ІДІЛ у Нігерії.

"Я врегулював вісім воєн, і ця найскладніша", – заявив Трамп, стоячи поруч із Зеленським, маючи на увазі неточний перелік конфліктів, у яких він нібито виступав посередником.

Джерело: New York Times