Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання

Дональд Трамп і його оточення розгорнули масштабну кампанію з підриву виборчої системи США напередодні проміжних виборів восени 2026 року. Президент відкрито закликає до "націоналізації" виборів і федерального контролю над штатами, порушуючи конституційні норми, а його союзник Стів Беннон вимагає відправити на виборчі дільниці для контролю агентів ICE та військових. Паралельно адміністрація Трампа тисне на штати через Міністерство юстиції, вимагаючи передати списки виборців, проводить обшуки у виборчих комісіях та ліквідує програми кібербезпеки, залишаючи штати беззахисними перед можливими атаками. Виборчі посадовці по всій країні, включно з республіканцями, б'ють на сполох, попереджаючи про безпрецедентну загрозу демократичним процесам і спроби федеральної влади втрутитися у вибори або поставити їх під сумнів.

"Націоналізувати" вибори

Президент заявляє, що федеральні посадовці повинні брати участь у підрахунку голосів, хоча за Конституцією це є прерогативою штатів, пише Wall Street Journal.

Трамп посилив свою позицію, що республіканці повинні "націоналізувати" голосування в США, поставивши під сумнів, чи повинні певні штати продовжувати проводити власні вибори, як це передбачено Конституцією.

"Я хочу, щоб вибори були чесними, і якщо штат не може провести вибори, я думаю, що люди, які мене підтримують, повинні щось з цим зробити", – сказав Трамп у вівторок в Овальному кабінеті, в оточенні республіканців з Конгресу під час церемонії підписання закону про відновлення роботи федерального уряду.

"Подивіться на Детройт... подивіться на Філадельфію, подивіться на Атланту", – заявив Трамп, маючи на увазі міста в штатах, де точиться боротьба за президентське крісло, як місця ймовірної корупції, не наводячи конкретних доказів. "Федеральний уряд не повинен цього допускати. Федеральний уряд повинен втрутитися. Це агенти федерального уряду, які підраховують голоси. Якщо вони не можуть підрахувати голоси законно і чесно, то хтось інший повинен взяти це на себе", – додав він.

Трамп фактично повторив те, що він сказав у подкасті з його колишнім заступником директора ФБР Деном Бонгіно в понеділок, у якому він закликав республіканських чиновників "перебрати контроль" над процедурами голосування в 15 штатах, які він не назвав.

WSJ нагадує, що вибори в США проводяться на основі Конституції США відповідно до законодавства штатів, що створює децентралізовану систему голосування, в якій американці голосують на дільницях, що адмініструються на місцевому рівні, а федеральний уряд відіграє обмежену роль.

Демократи розкритикували пропозиції Трампа щодо будь-якого федерального контролю над виборами, назвавши це небезпечним підривом демократичних принципів, що порушує Конституцію. "Чи потрібен Дональду Трампу примірник Конституції? Те, що він говорить, є абсолютно незаконним", – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Він також розкритикував сенаторів-республіканців за те, що вони "мовчать, як миші".

New York Times повідомляє, що високопоставлені виборчі посадовці штатів стурбовані тим, що федеральний уряд став вороже ставитися до них і їхньої роботи.

Хоча виконавча влада не має явних повноважень щодо виборів, покоління секретарів штатів покладалися на збір розвідувальної інформації та кіберзахист, серед іншого, які може забезпечити лише федеральний уряд.

Побоювання щодо втручання Трампа у вибори

Оскільки Трамп активізував зусилля залучення адміністрації до питань виборів і голосування і одночасно ліквідував програми, призначені для зміцнення цих систем проти кібератак, секретарі та інші високопосадовці штатів, відповідальні за вибори, включаючи деяких республіканців, почали бити на сполох.

Як зазначає NY Times, вони вказують на минулі намагання Трампа скасувати вибори 2020 року, його постійні неправдиві твердження про фальсифікацію виборів, присутність осіб, які заперечують результати виборів, на впливових урядових посадах, а також спроби його адміністрації знайти докази широкомасштабних фальсифікацій під час голосування, хоча таких доказів ніколи не було знайдено.

За словами виборчих посадовців штатів, побоювання викликає те, що Трамп і його союзники можуть спробувати втрутитися в цьогорічні проміжні вибори або поставити їх під сумнів. Як зауважує NY Times, президент намагається терміново захистити республіканську більшість у Конгресі, а політичне середовище, здається, стає все менш сприятливим для його партії.

Втім, як зазначає WSJ, лідер більшості в Сенаті Джон Тун, республіканець з Південної Дакоти, заявив журналістам, що хоча він і підтримує вимогу до виборців пред'являти посвідчення особи для підтвердження громадянства під час голосування, "він не підтримує федералізацію виборів". "Я вважаю, що це питання конституційне", – зазначив він.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив журналістам у вівторок, що президент "висловлював своє розчарування" щодо нібито проблем у деяких штатах, які прихильні до демократів, з виконанням виборчого законодавства. На запитання, чи повинні республіканці взяти під свій контроль вибори, Джонсон неодноразово відповідав "ні".

Як зауважує WSJ, заяви Трампа пролунали через кілька днів після того, як агенти ФБР провели обшук у головному виборчому бюро округу Фултон в штаті Джорджія, де розташоване місто Атланта, у пошуках документів, пов'язаних з виборами 2020 року. ФБР і Міністерство юстиції за часів Трампа намагалися провести розслідування щодо уявних ворогів президента і його політичних претензій, зокрема щодо його поразки на виборах 2020 року від колишнього президента Джо Байдена.

Представники виборчої комісії Джорджії провели два перерахунки голосів, які підтвердили, що Байден виграв у цьому штаті в 2020 році. Жоден суд чи виборчий орган не знайшов доказів широкомасштабних фальсифікацій на президентських виборах 2020 року.

Поза тим, за інформацією NY Times, ФБР вилучило минулого тижня бюлетені та інші документи про голосування 2020 року з виборчого бюро в окрузі Фултон в Джорджії, яке в середу оскаржило вилучення в суді.

Присутність в окрузі Фултон цього тижня Габбард, повноваження якої щодо виборів у США обмежуються розслідуванням міжнародного втручання, особливо стурбувала деяких виборчих посадовців. Вони зазначили, що Габбард не має досвіду роботи з механізмами проведення виборів.

"Те, що вона переслідує якогось бугі-монстра, примару, вигадку шестирічної давнини, є абсолютною пародією і марнуванням грошей платників податків", – зазначила в інтерв'ю демократична держсекретарка штату Вермонт Сара Коупленд Ханзас.

Окрім того, директорка національної розвідки Тулсі Габбард зустрілася з агентами ФБР на наступний день після обшуку в окрузі Фултон і зателефонувала Трампу, давши президенту можливість поговорити по гучномовцю з агентами, які брали участь у розслідуванні.

WSJ наголошує, що напередодні проміжних виборів восени 2026 року, Міністерство юстиції також вимагало від штатів надати списки виборців, які можуть містити номери водійських посвідчень, дати народження та іншу інформацію. Міністерство також повідомило про плани провести безпрецедентний перегляд цих списків виборців.

NY Times зауважило, що Пем Бонді надіслала листа з погрозами демократичним посадовцям в одному зі штатів, Міннесоті, в якому натякнула, що адміністрація може послабити свої зусилля з контролю за імміграцією в обмін на поступки, зокрема передачу даних про виборців.

WSJ також нагадує, що республіканці в Конгресі очолили зусилля з прийняття закону, який вимагатиме підтвердження громадянства для реєстрації виборців на федеральних виборах. Палата представників, очолювана Республіканською партією, схвалила Закон про захист права американців на голосування (Save Act), який, серед іншого, вимагатиме від осіб, які реєструються для голосування на федеральних виборах, пред'явити документальне підтвердження громадянства США. Законопроєкт знаходиться на розгляді в Сенаті.

Демократи зі свого боку назвали цей захід спробою придушити виборців, що ускладнить реєстрацію виборців для громадян США. За даними Державного департаменту, приблизно 50% американців мають дійсний паспорт.

Занепокоєння і схвалення державних секретарів штатів

"Ми не можемо довіряти федеральному уряду, і зараз вони є ворогами штатів", – сказала в інтерв'ю демократична секретарка і кандидатка на посаду губернатора штату Мен Шенна Беллоуз. "Вони зловживають своєю владою, намагаючись створити національну базу даних виборців, що повністю виходить за межі їхніх повноважень згідно з Конституцією, і вони бояться фактично вступати в діалог", – зауважила вона.

Виборчі посадовці штатів, які набагато більше звикли до нюансів політики та процедурних дебатів, ніж до жорсткої політики епохи Трампа, обурюються натяками адміністрації, що вони погано виконують свою роботу і не забезпечують безпеку виборів у країні.

"Те, що було сказано публічно, відверто кажучи, є досить жахливим", – заявила минулого тижня віце-губернаторка штату Юта, республіканка Дейдре Гендерсон на конференції Національної асоціації секретарів штатів у Вашингтоні. Гендерсон, яка курує вибори в Юті, особливо відзначила Пем Бонді та зусилля Міністерства юстиції, спрямовані на те, щоб змусити штати передати свої списки виборців.

"Вона практично зганьбила нас усіх", – заявила Гендерсон. – І для мене проблематично публічно заявляти, що державні секретарі штатів не виконують свою роботу і що федеральний уряд має робити це за нас. Це неприйнятно".

У своїй заяві республіканський секретар штату Кентуккі Майкл Адамс вказав на те, що Конституція чітко визначає повноваження щодо виборів у штаті. "Президент Рейган відомий своїм висловом, що "федеральний уряд не створив штати; штати створили федеральний уряд", – наголосив Адамс. Він також розкритикував зусилля демократів під керівництвом президента Джозефа Р. Байдена-молодшого щодо запровадження загальнонаціонального голосування поштою через Конгрес і висловив вдячність Трампу за допомогу штату в придбанні нових машин під час його першого терміну. "Я оптимістично налаштований щодо подібного партнерства під час його другого терміну", – додав він.

Однак, зауважує NY Times, деякі республіканські секретарі штатів повністю підтримали дії та риторику президента щодо виборів.

"Я підтримую адміністрацію Трампа та президента Трампа за його велику роботу щодо чесності виборів", – заявив республіканський секретар штату Вайомінг Чак Грей. Він перерахував низку програм адміністрації, які він підтримує, включаючи ініціативу щодо використання федеральних баз даних і повноважень Міністерства юстиції для внесення змін до списків виборців штатів. "Списки виборців повинні містити тільки тих, хто має право голосу, – сказав він. – Це здоровий глузд".

Виборчі посадовці також висловили занепокоєння щодо спроб Трампа змінити виборчу політику за допомогою виконавчих указів. У березні він підписав виконавчий указ про внесення радикальних змін до виборчого процесу, але його скасували в суді. З того часу він заявляв у соціальних мережах, що хоче скасувати голосування поштою, хоча не має повноважень одноосібно змінювати виборче законодавство.

Деякі виборчі чиновники штатів заявили, що відчувають себе покинутими федеральним урядом і в інших аспектах. Програми обміну інформацією, що діяли в рамках Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, були закриті минулого року, і їх практично нічим не замінили. Без цих програм деякі виборчі чиновники побоюються, що вони можуть бути сліпі до потенційних кібератак.

Під час окремої сесії питань і відповідей на виборчій конференції минулого тижня пані Беллоуз, держсекретар штату Мен, зазначила, що в день виборів минулого року "вперше за довгий час" не було федеральної оперативної кімнати.

"Ми отримували повідомлення про бомбові загрози в Нью-Джерсі від державних ЗМІ, а не від оперативної кімнати, як це було б у минулому", – зазначила Беллоуз.

Відсутність підтримки в критично важливих сферах у поєднанні з тиском з боку Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки свідчить про зміну тону, заявила держсекретар від Демократичної партії штату Коннектикут Стефані Томас. "З минулого року, я б сказала, що підхід нагадує використання кувалди, коли достатньо було б простої розмови", – зазначила вона.

Важка артилерія проти штатів

Публічний прихильник MAGA Стів Беннон висловив підтримку ініціативі Дональда Трампа щодо націоналізації виборів і закликав президента направити агентів ICE та військових на виборчі дільниці.

Як зазначає Politico, колишній стратег Білого дому та звинувачений у 2020 році прокуратурою Нью-Йорка у розкраданні коштів закликав адміністрацію Трампа відправити співробітників ICE на виборчі дільниці, щоб запобігти голосуванню негромадян, посилаючись на вже спростовану теорію змови про поширені фальсифікації виборів у 2020 році.

"У листопаді ми оточимо виборчі дільниці співробітниками ICE. Ми не будемо сидіти склавши руки і дозволяти вам знову вкрасти країну, – заявив Беннон у вівторок у своєму подкасті. – Ви можете скільки завгодно скиглити, плакати і кидати іграшки з коляски, але ми більше ніколи не дозволимо вкрасти вибори".

Беннон повторив свій заклик наступного дня, закликавши Трампа піти ще далі і відправити війська армії США до виборчих дільниць.

Як наголошує Politico, федеральний закон забороняє президенту розгортати військові війська "в будь-якому місці, де проводяться загальні або спеціальні вибори", а в декількох штатах носіння вогнепальної зброї на виборчих дільницях або поблизу них є злочином.

"Президент Трамп повинен націоналізувати вибори. Ви повинні залучити не тільки ICE, на мою думку, ви повинні викликати 82-гу і 101-шу повітряно-десантні дивізії на підставі Закону про повстання, – заявив Беннон у середу. – Ви повинні обходити кожну виборчу дільницю і переконатися, що голосують тільки люди з посвідченнями особи, люди, які... фактично зареєстровані для голосування, і люди, які є громадянами США".

Politico нагадує, що Трамп неодноразово висловлював ідею про застосування Закону про повстання, закону з XIX століття, який дозволяє президенту залучати військо для придушення повстання або громадських заворушень. Минулого місяця він погрожував застосувати цей закон для відправки військ до Міннесоти, посилаючись на заворушення, спричинені жорсткими заходами його адміністрації щодо іммігрантів, в результаті яких у Міннеаполісі загинули дві людини, але згодом відмовився від своїх слів, сказавши: "Я не думаю, що зараз є підстави для його застосування".

Після президентських виборів 2020 року Трамп розглядав можливість підписання указу, який би зобов'язав військових конфіскувати виборчі машини, але в кінцевому підсумку він так і не здійснив свою погрозу. В інтерв'ю New York Times минулого місяця він заявив, що "повинен був" використати Національну гвардію для конфіскації виборчих скриньок, але не сказав, чи розглядатиме він таку можливість у майбутньому.

Джерела: Wall Street Journal, New York Times та Politico